Pokalerfolg erst im Elfmeterschießen

Viernheim.Die Fußballerinnen des TSV Amicitia stehen nach 2016 erneut im Finale des Badischen Pokalwettbewerbs. Allerdings war der Halbfinalerfolg gegen den Heidelberger SC hart erkämpft. Favorit Viernheim konnte das Match gegen den Landesligisten nicht in der regulären Spielzeit für sich entscheiden.

Torlos ging es in die Verlängerung. Und auch nach 120 Minuten hatte es der TSV Amicitia nicht geschafft, seine absolute Überlegenheit in Treffer umzumünzen. Das Elfmeterschießen musste folglich entscheiden. Und da war ein wenig Glück auf Viernheimer Seite, dass die dritte Heidelberger Schützin knapp neben das Tor zielte und die blau-grünen Spielerinnen allesamt trafen. Mit 5:4 setzte sich der TSV Amicitia durch und ist ins Pokalfinale eingezogen, wo es wieder – wie auch vor zwei Jahren – zum Aufeinandertreffen mit dem Karlsruher SC kommen wird.

Am morgigen Sonntag steht aber zunächst der Endspurt in der Oberliga Baden-Württemberg an. Und da läuft es für die Viernheimerinnen nicht so gut wie im Pokal. Der TSV Amicitia belegt einen Abstiegsplatz und hat sieben Punkte Rückstand auf Rang neun, der den sicheren Klassenerhalt bedeutet.