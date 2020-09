Pokaltraum erneut geplatzt

Viernheim.Auch im dritten Anlauf haben es die Fußballfrauen nicht geschafft: Im Finale um dem badischen Pokal mussten sich die Viernheimerinnen erneut dem Karlsruher SC geschlagen geben. Der Favorit setzte sich mit 5:2 durch.

Das TSV-Amicitia-Team verkaufte sich in Ketsch aber gut und kämpfte vor allen Dingen in der zweiten Hälfte um den Anschluss. Denn zur Pause führte der KSC schon mit 4:0. Die Ambitionen und Bemühungen des TSV Amicitia erhielten schon in der siebten Minute einen herben Dämpfer. Einen Freistoß von der linken Seite brachte KSC-Spielerin Häfele vors Tor, den Schuss von Vinci erwischte TSV-Amicitia-Keeperin Celine Danisch noch und konnte klären.

Während das Spiel eigentlich schon weiter lief, zeigte die Schiedsrichterassistentin „Tor“ an. Die Schiedsrichterin folgte dem Wink – 0:1. Im Viernheimer Lager haderte man mit dieser Entscheidung, hatte man selbst den Ball doch klar vor der Torlinie und die Linienrichterin nicht unbedingt im perfekten Sichtfeld gesehen. Am Spielstand änderte das nichts, Viernheim rannte dem frühen Rückstand hinterher.

Auch der zweite Treffer war ein wenig umstritten, als auf Eckball für den KSC entschieden wurde. Häfele brachte den Ball an den langen Pfosten, wo Halm stand und das 0:2 köpfte (27.). Vor der Pause erhöhte Karlsruhe mit schnellen Angriffen auf 0:4. Doch der TSV Amicitia steckte nicht auf und verstärkte im zweiten Durchgang seine Angriffsbemühungen.

Anna Becker und Audrey Mas scheiterten zunächst nur knapp. Dafür traf Annika Weidner mit dem schönsten Tor des Tages zum Anschluss. Den vorangegangenen Eckball konnte der KSC klären und nach vorne spielen, da stand aber Weidner völlig frei, nahm kurz Maß und schlenzte das Leder aus rund 25 Metern in den Winkel. Doch unmittelbar im Anschluss stellte der KSC den alten Abstand wieder her, nach einem hohen Freistoß war wieder am zweiten Pfosten und schoss zum 1:5 ein (58.).

Nur zwei Minuten später wurde Luca von Achten mit einem Pass in die Tiefe geschickt, abgeklärt schob sie den Ball an der KSC-Keeperin vorbei zum 2:5-Anschluss. Kurz vor Schluss hatte von Achten auch den nächsten Treffern auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz. So bleibt dem TSV Amicitia auch im dritten Pokalfinale gegen den Karlsruher SC der zweite Platz – was die Leistung aber nicht schmälert. Ohne die diskutable Torentscheidung gleich zu Beginn hätte das Viernheimer Team die Partie sicher offener gestalten können.

TSV Amicitia: Celine Danisch, Pauline Kloskalla, Annika Stellmacher, Valeria Mangione (45. Luisa Weber), Annika Weidner, Rabea Ronellenfitsch (45. Audrey Mas), Annike Müller (45. Denise Stricklan), Anna Becker, Luca von Achten, Svenja Lüger, Laura Schell (60. Pia Kielmann). su

© Südhessen Morgen, Montag, 07.09.2020