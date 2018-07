Politiker betonen eigenen Fehler

Anzeige

Viernheim.„Wir haben einen Fehler gemacht und wollen ihn korrigieren!“ Mit dieser Botschaft wandten sich am Montagabend alle Stadtverordneten am Rednerpult des Ratssaals an die dort versammelten Eltern. Durch die im Mai verabschiedete Kita-Gebührensatzung wären etliche Viernheimer Familien ab dem heutigen 1. August stärker zur Kasse gebeten worden als zuvor. Diese unbeabsichtigte Benachteiligung wollte das Stadtparlament bei der Sondersitzung rückgängig machen. Einstimmig beschloss das Gremium daher, die Geschwisterermäßigung auch weiterhin in allen Betreuungsformen und zudem angebotsübergreifend zu gewähren. Darüber hinaus bleibt das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei.

Unterschiedlicher Auffassung waren die Fraktionen hingegen in einem Unterpunkt der Vorlage, die die Verwaltung kurzfristig erarbeitet hatte: Bürgermeister Matthias Baaß sprach sich dafür aus, eine spätere Anhebung des Elternanteils an der Gesamtfinanzierung der Kitas um zwei bis vier Prozentpunkte prüfen zu lassen. Grund ist die erhebliche Mehrbelastung der Kommune durch neue Betreuungseinrichtungen wie die gerade entstehende Tagesstätte an der Walter-Gropius-Allee. „Mich treibt – auch in Anbetracht weiterer gesetzlicher Verschärfungen beim Haushaltsrecht zum 1. Januar 2019 – die Sorge, dass uns diese Kosten gänzlich aus dem Ruder laufen“, sagte Baaß. Die Mehrheit aus CDU, UBV und FDP schloss sich dem Vorschlag des Bürgermeisters an. SPD, Grüne, die Linke und WGV stimmten dagegen.

Kita-Gebühren ab 1. August 2018 Nach dem Beschluss des Landtags ist der Regelplatz für bis zu sechs Stunden ab 1. August beitragsfrei. Die Regelung gilt für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Der Tagesplatz kostet beim ersten Kind für eine Betreuungszeit von 7,5 Stunden 33,90 Euro pro Monat. Für 9 Stunden werden 67,80 Euro, für 9,5 Stunden 79,10 Euro und für 10 Stunden 90,40 Euro fällig. Die Gebühr für 7,5 Stunden Betreuung in der Krippe beträgt beim ersten Kind 224 Euro, bei 9 Stunden sind es 268 Euro. Der Hort kostet 170 Euro für bis zu zehn Betreuungsstunden. Für das zweitälteste Kind einer Familie gibt es unabhängig von der Betreuungsform eine Ermäßigung von 50 Prozent. Für das dritte Kind werden 25 Prozent berechnet. Das vierte ist generell beitragsfrei. Das dritte Kindergartenjahr ist beitragsfrei. Dies gilt unabhängig von der Betreuungsdauer und der Anzahl der Geschwister, die eine Einrichtung besuchen. Eltern mit geringen Einkommen können beim Jugendamt des Kreises Bergstraße die Übernahme der Gebühr beantragen. wk

„Beschwerden berechtigt“

„Die Beschwerden der Eltern waren berechtigt“, erklärte Torben Kruhmann (CDU), deshalb habe seine Partei gemeinsam mit UBV und FDP die Parlamentssitzung beantragt. Beim Beschluss im Frühjahr sei man fest davon ausgegangen, dass die höheren Zuweisungen vom Land für den beitragsfreien Regelplatz insgesamt eine Entlastung für die Viernheimer Eltern mit sich brächten. Tatsächlich wäre es aber „für einige Familien deutlich teurer geworden als bisher“. So hätte etwa eine Familie mit drei Kindern, die unterschiedliche Betreuungsformen nutzen, bis zu 200 Euro mehr bezahlen müssen. „Uns ist ein Fehler unterlaufen, das hätte nicht passieren dürfen“, sagte Kruhmann. Ihn gelte es sofort zu korrigieren, sonst könne die Glaubwürdigkeit des Parlaments Schaden nehmen. Den ursprünglichen Antrag der drei Parteien, den Eltern zunächst die Zusatzkosten zu erstatten und später die Satzung zu überarbeiten, zog Kruhmann zurück. Für den Fall einer künftigen Gebührenerhöhung erhofft er sich eine „faire und transparente Diskussion“.