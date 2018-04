Anzeige

Die Schüler haben überhaupt keine Berührungsängste, sind auch nicht nervös. Und der Bürgermeister freut sich darüber, dass die Schüler ihre Hausaufgaben gemacht haben und mit ihren guten Fragen beweisen, dass sie die Probleme der Stadt kennen. Asli beklagt sich zum Beispiel darüber, dass in der Innenstadt Geschäfte fehlen würden. „Wir wollen nicht immer ins Rhein-Neckar-Zentrum gehen“, bedauert sie. An dieser Stelle erklärt der Bürgermeister, dass die Stadt wenig Einfluss darauf hat, wo die Geschäfte ihre Standorte aussuchen. „Das entscheidet die private Wirtschaft. Und die bevorzugt eben das große Rhein-Neckar-Zentrum, deshalb haben wir leider noch immer Leerstände in der Innenstadt.“

Linus gefällt es nicht, dass die Stadtbusse mit Dieselmotoren fahren. „Mir wären Elektrobusse auch lieber gewesen, aber die hätten das Doppelte gekostet“, verweist der Bürgermeister darauf, dass es bei den meisten Beschlüssen immer auch ums liebe Geld geht.

Deshalb dauert auch vieles so lange. Zwei neue Kindergärten sollen in Viernheim gebaut werden, in die Post soll die Polizei einziehen, im Osten und Nordosten der Stadt werden Neubaugebiete entstehen. Das Rathaus muss modernisiert werden. Und was wird aus der Sanierung der Alexander-von-Humboldt-Schule, in der der Unterricht teilweise in Containern erfolgt? „Bis alles fertig wird, das dauert noch bis 2022/2023. Dann seid Ihr wahrscheinlich gar nicht mehr in dieser Schule“, sagt er den Schülern, die erfahren müssen, dass im reichen Deutschland in der Vergangenheit viel zu wenig in die marode Infrastruktur der Bildungsstätten investiert wurde.

Baaß erzählt der Klasse aber auch ganz offen, dass sein Job nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist. „Man muss ständig etwas anders machen, und es ist eben ein öffentliches Amt. Als Bürgermeister muss ich einiges aushalten können. Selbst wenn ich einkaufen gehe, stellen mir die Leute Fragen. Und sie schauen genau hin, ob ich mit dem Fahrrad oder dem Auto unterwegs bin.“

Magdalena will von ihm außerdem wissen, ob es denn eine Ausbildung als Bürgermeister gebe. „Nein. Jeder von euch kann theoretisch Bürgermeister werden. Die einzigen Voraussetzungen dafür: Ihr müsst 21 sein und die Bürger müssen Euch wählen. “ Geht das auch mit einem Haupt- oder Realschulabschluss?, fragt Azish. „Theoretisch schon. Ich war allerdings auf dem Gymnasium und habe anschließend Sozialarbeit studiert und in diesem Bereich auch gearbeitet. Die Wähler erwarten schon, dass der Bürgermeister vorher einen Beruf ausgeübt hat.“

Schluss nach rund 45 Minuten

Nach rund 45 Minuten ist die Politikstunde mit Matthias Baaß zu Ende. Lehrerin Wetzel zieht schon einmal ein Fazit aus seinem Auftritt: „Wir haben erfahren, dass die Politik bei vielen Dingen keinen Einfluss nehmen kann. Das gilt auch für den Bürgermeister. Gut, dass ihr gefragt hat, was überhaupt möglich ist“, sagt die Lehrerin, die Politik, Wirtschaft, Geschichte und Ethik unterrichtet. Vielleicht wird einer der Schüler ja auch mal Bürgermeister. Wissbegierig genug waren sie jedenfalls.

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.04.2018