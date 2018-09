Politische Debatten unter freiem Himmel

Viernheim.„Die Tagesordnung heute bildet die unterschiedlichen Facetten unserer Arbeit ab – es geht vom Bauen über Finanzen zu Verkehrsfragen“, sagt Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler zu Beginn. Das Stadtparlament tagt anlässlich des „Monats des Ehrenamts“ unter freiem Himmel, so können die zahlreichen Gäste, ob gezielt zum Rathausvorplatz gekommen oder zufällig vorbei flaniert, einen Einblick in die Arbeit der Kommunalpolitiker bekommen.

Unter den Besuchern sind auch Bewohner des Gebiets Bannholzgraben – obwohl die Erweiterung gar nicht auf der Tagesordnung steht. Mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit setzen die Politiker aber einen Antrag der WGV auf die Tagesordnung: In der vorangegangenen Stadtverordnetenversammlung hatte Ralf Kempf gefordert, die Variante 3a weiterhin als mögliche Baustraße prüfen zu lassen. Dabei handelt es sich um einen Feldweg, der im Bereich des eigentlichen Bannholzgrabens vom Wiesenweg abzweigt. In die Beschlussfassung wurde der Vorstoß versehentlich nicht aufgenommen, der Einspruch der WGV kam erst nach Sitzungsende.

Zur Bekräftigung des vorgelegten Antrags hatten Anwohner der Walter-Gropius-Allee, die für die Variante 3a plädieren, über 300 Unterschriften gesammelt. Vor Sitzungsbeginn überreichte sie Uwe Hensel stellvertretend für die Bürgerinitiative dem Stadtverordnetenvorsteher.

„Wir sind es den Bürgern schuldig, genauestens zu prüfen, bis wir die Lösung haben, die für alle tragbar erscheint“, spricht sich CDU-Fraktionsvorsitzender Bastian Kempf für die Unterstützung des Antrags aus. Auch die anderen Fraktionen stehen ihm positiv gegenüber und stimmen zu. Die Variante 3a wird also dahingehend geprüft, ob sie aus Sicht des Naturschutzes genehmigungsfähig wäre. Als weitere Varianten sind eine Baustraße nahe der Edmund-Rieß-Straße und vom Alten Weinheimer Weg aus im Gespräch.

Weitaus weniger einig sind sich die Politiker beim Thema Versickerungsmulden am Königsacker und der Berichterstattung über laufende Großprojekte. Die Grünen-Fraktion hatte einen Antrag eingebracht, an der Stelle eine verkehrsberuhigende Straßenverengung oder -verschwenkung einzurichten. „Ein Tempo-30-Schild allein reicht nicht“, betont Manfred Winkenbach. „Knappe Mehrheiten sind auch Mehrheiten“, erinnert Bastian Kempf daran, dass das Parlament im März den Rückbau der Mulden beschlossen hat. Der CDU-Fraktionsvorsitzende bringt seinen Unmut darüber zum Ausdruck, dass der Beschluss ein halbes Jahr später noch nicht umgesetzt sei, sondern „möglichst weit unten in der Schublade liegen bleibt“. Die angeregte Maßnahme hält Kempf für „gefährlich“, genauso wie die aktuelle Situation mit Parkplätzen auf der Fahrbahn.

Königsacker bleibt Thema

Zur Verkehrsberuhigung müsse man einen größeren Teil der Straße und nicht nur den kleinen Bereich des Königsacker in den Blick nehmen, meint Walter Benz (UBV). „Jeder Eingriff in den Straßenverkehr ist heikel“, sagt SPD-Fraktionschef Daniel Schäfer und beantragt, das Thema im Fachausschuss zu beraten. Dem schließen sich die Parlamentarier einstimmig an.

Mit knapper Mehrheit beauftragt das Parlament die Verwaltung, über bedeutende Projekte regelmäßig zu berichten. „Beim Wasserspiel und zuletzt beim Post-Umbau wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt, und es blieb uns nichts anderes übrig, als enorm gestiegenen Kosten zuzustimmen“, begründet Walter Benz den Antrag seiner Fraktion. Während sich die SPD laut Maximilian Wohlfart „ausreichend informiert“ fühlt und der Verwaltung „keinen Mehraufwand“ aufbürden will, sehen FDP und CDU die Hauptamtlichen in der Pflicht. Bernhard Kammer und Volker Ergler sind sich einig: „Wer Kosten- und Zeitplan im Blick hat, braucht für einen Zwischenbericht nicht mehr als einen Knopfdruck.“ su

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018