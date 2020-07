Polizei codiert Fahrräder

Viernheim.Wegen der großen Nachfrage bietet die Polizei weitere Termine für eine Fahrradcodierung an. Diese sind am Freitag, 24. Juli, Freitag, 28. August, und Freitag, 11. September, jeweils in der Zeit von 7 bis 12.30 Uhr, in der Viernheimer Dienststelle, Kettelerstraße 6a. Die Beamten empfehlen in einer Pressemitteilung, Plätze zu reservieren, da diese erfahrungsgemäß schnell ausgebucht seien.

Besucher sollten einen Eigentumsnachweis, etwa den Kaufbeleg, und ihren Personalausweis mitbringen. Bei E-Bikes ist der Schlüssel für den Akku erforderlich. Die Beamten sind werktags von 8 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 06204/93 77 110 erreichbar. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.07.2020