Polizei im neuen Domizil

viernheim.Die Polizei hat das ehemalige Postgebäude bezogen. Ab sofort können die Beamten in der Kettelerstraße 6A angesprochen werden. Auch die Telefonnummer hat sich geändert: Sie lautet fortan 06204/93 77-0, wie die Polizei mitteilt. Die neuen Räumlichkeiten verfügen nach Angaben der Stadtverwaltung über eine insgesamt deutlich bessere Ausstattung. Insgesamt 700 Quadratmeter bedeuten nahezu doppelt so viel Raum wie im bisherigen Domizil am Rathaus.

Kosten von 2,4 Millionen Euro

Im neuen Quartier gibt es einen hellen Empfangsbereich und moderne, großzügige Büros. Zudem verfügt der neue Standort über eine Fahrzeughalle und eine eigene Arrestzelle. Die Stadt ging bei den Kosten des Umbaus zuletzt von einem Gesamtaufwand von 2,4 Millionen Euro aus. Für einen Teil des neuen Raums zahlt das Land Miete – der andere Teil wird von er Stadt unentgeltlich bereitgestellt (wir berichteten).

Ursprünglich hätte die Polizei bereits zum 8. April umziehen sollen – es kam jedoch zu einer Verzögerung. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat es Probleme mit der sicherheitsrelevanten Freischaltung verschiedener Systeme gegeben, etwa bei der Einbruchssicherung. Diese konnten aber zwischenzeitlich behoben werden. gna

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019