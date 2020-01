Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest

Viernheim.Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung an der Straßenbahnhaltestelle Tivoli/RNZ, bei der ein Mann in der Nacht zum Sonntag einen 28-Jährigen mit einem Messer verletzt hatte (wir berichteten), hat die Polizei am Donnerstag einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, fiel ihnen der 25-Jährige zusammen mit einem Begleiter gegen 10 Uhr an einem Supermarkt in der Kettelerstraße auf. Bei einer anschließenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei ihm um den Gesuchten handelte. Auch sein 23 Jahre alter Begleiter aus dem Main-Kinzig-Kreis war bei dem Vorfall in der Straßenbahn sowie anschließend an der Haltestelle dabei. Wie es genau zu der Eskalation des Streites kam und was danach passierte, sollen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Von Kamera aufgezeichnet

Der alkoholisierte 28-Jährige aus Mannheim war am Sonntag in der Straßenbahn kurz nach Mitternacht aus noch ungeklärten Gründen mit drei Männern in Streit geraten. An der Haltestelle stieg er mit ihnen aus. In der Folge zog einer seiner Kontrahenten ein Messer und verletzte ihn im Gesicht. Er musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter und zwei Begleiter flohen zu Fuß. Der Vorfall wurde teilweise von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. pol/fhm

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020