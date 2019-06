Polizei präsentiert neue Dienststelle

Viernheim.Unter dem Titel „Sicherheit in Viernheim“ steht der Tag der offenen Tür, zu dem die Polizei am Samstag, 15. Juni, 10 bis 14 Uhr, in ihre neue Dienststelle in der Kettelerstraße 6a einlädt. Neben Führungen durch die Räume und einer Präsentation der Einsatzfahrzeuge sind unter anderem Übungen mit Diensthunden, Aufführungen der Polizei-Puppenbühne und eine Fahrrad-Codieraktion geplant. Die Stadt Viernheim ist bei dem Aktionstag mit einer Ausstellung zum Thema Sicherheit vertreten. Eingebunden sind auch die anderen Hilfsorganisationen der Stadt. Die Freiwillige Feuerwehr serviert Speisen aus der „Bruzzelkisch“. su

