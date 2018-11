Polizei sucht 16-Jährige

Viernheim.Die 16 Jahre alte Andrea Panzner (Bild) aus Viernheim wird vermisst. Am Mittwoch, 17. Oktober, verließ die Jugendliche nach Polizeiangaben ihre Wohngruppe in der Karl-Marx-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei sie nach Augsburg unterwegs. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass sie sich Anfang November bei Bad Salzungen in Thüringen aufgehalten haben könnte, so die Polizei Südhessen.

Andrea Panzner ist laut Polizei etwa 1,80 Meter groß und wiegt 60 Kilogramm. Die Polizei bittet Personen, die die junge Frau gesehen haben oder wissen wo sie ist, sich unter Telefon 06252/70 60 an die Polizei zu wenden pol/see

