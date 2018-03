Anzeige

Viernheim.Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Freitagabend kurz nach 21 Uhr in der Einsteinstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet war der A-Klasse-Mercedes laut Zeugenaussagen in der Lorscher Straße während der Fahrt in Brand geraten. Die genaue Ursache ist unbekannt. Hinweise auf Brandstiftung lägen nicht vor. Vermutlich habe ein Defekt das Feuer ausgelöst. Verletzt wurde niemand. An dem 18 Jahre alten Auto entstand Totalschaden. Bei zwei Fahrzeugbränden am Mittwochmorgen in der Kiesstraße geht die Polizei dagegen von Brandstiftung aus (wir berichteten). pol/su (bild: su)