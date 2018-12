Porträts vom Jungsein

Viernheim.Ob im Urlaub, im Kreis der Familie, unterwegs mit Freunden, bei Veranstaltungen oder in der Freizeit – immer wird das Smartphone gezückt, um ein Selbstporträt (Selfie) zu schießen.

Die Teilnehmer der Tagesausflüge mit Kulturprogramm, die von der städtischen Jugendförderung in den Herbstferien veranstaltet wurde, hatten es da deutlich komfortabler, wurde sie doch von einem professionellen Fotografen Alexander Kästel begleitet. Die dabei entstandenen Porträts sind derzeit in einer Ausstellung in der neuen Galerie im renovierten Café des Treff am Bahnhof zu sehen.

Entdeckungsgreise in der Region

Auch in den vergangenen Herbstferien organisierte die Jugendförderung Viernheim wieder eine Ferienwoche für Kinder und Jugendliche der weiterführenden Schulen. Dabei gab es mehrere Entdeckungsreisen in der Region, die gerade auch für Schüler interessant waren, die erst kurze Zeit in Viernheim leben.

An zwei Tagen wurde die Reisegruppe von dem in Mannheim lebenden Fotografen Alexander Kästel begleitet, der erst im Spätsommer mit seiner fotografischen Sicht auf Viernheim im Rahmen einer Einzelausstellung beim Kunstverein Viernheim zahlreiche Besucher begeistert hatte.

Entstanden ist ein einfühlsames Porträt einer Jugendgruppe. Fotografien, die vom Jungsein erzählen, von Freundschaft und dem Lebensgefühl einer neuen Generation, mit ihrem Drang nach Aufmerksamkeit und dem Verlangen nach Zugehörigkeit, das in den Bildern zum Ausdruck kommt. Zur Ausstellungseröffnung waren fast alle Protagonisten, der Fotograf und sogar Fritz Stier, Vorsitzender des Kunstvereins Viernheim, gekommen. Bei Getränken und Gebäck wurden bei den Kindern und Jugendlichen Erinnerungen geweckt und viele erzählten von dem, was sie schon erlebt haben und noch erleben wollen.

Projektleiter Claus Bunte von der städtischen Jugendförderung freute sich über den Besuch und hofft auch in den kommenden Wochen auf eine große Resonanz.

