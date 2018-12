Potters Bar Scouts begleiten Viernheimer Pfadfinder

Viernheim.20 Viernheimer Pfadfinder sind wieder nach Mainz gefahren, um dort im Dom das Friedenslicht abzuholen. Begleitet wurden sie dabei durch eine fünfköpfige Gruppe aus Potters Bar, die unter anderem gekommen waren, um den Viernheimer Weihnachtsmarkt kennenzulernen und eben auch die Friedenslichtabholung zu erleben.

Nach einem kurzen Rundgang über den Mainzer Weihnachtsmarkt nahm die Abordnung ab 15 Uhr an der Aussendungsfeier teil, die traditionell damit endet, dass das Friedenslicht erst aus der Kirche heraus auf den Platz getragen wird, von wo aus dann alle Pfadfinder gesandt werden dieses Licht in ihre Städte und Gemeinden zu tragen.

Die feierliche Austeilung des Friedenslichts in Viernheim findet im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes in der Auferstehungskirche am Sonntag, 23. Dezember, um 18 Uhr statt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018