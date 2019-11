Prämierte Leseförderung

Viernheim.Das Engagement des AWO-Familienzentrums in der frühkindlichen Leseförderung hat die Jury überzeugt: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Bibliotheksverband haben die Kindertagesstätte in der Kirschenstraße mit dem Gütesiegel Buchkindergarten ausgezeichnet. Das teilte die AWO in einer Pressemitteilung mit.

Das Gütesiegel Buchkindergarten honoriert Betreuungseinrichtungen, in denen frühe kindliche Erfahrungen rund ums Erzählen, Reimen und Lesen ein Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts sind. Schirmherr ist der Kinderbuchautor und Illustrator Paul Maar. Als Buchkindergarten legt die Kita Wert auf regelmäßiges Vorlesen, einen vielseitigen Umgang mit Büchern, eine altersgerechte Medienbildung und bringt die Kinder mit Leseorten wie Buchhandlungen oder Bibliotheken in Kontakt.

„Regelmäßige Vorlesezeiten für alle Kinder sind fester Bestandteil des Gesamtkonzepts. Die Kinder haben jederzeit Zugang zu Büchern im gesamten Haus,“ sagt Mehtap Ercan, die als Fachkraft für sprachliche Bildung im AWO-Familienzentrum in der Kirschenstraße tätig ist. Das offene Raumkonzept biete viele Möglichkeiten, sich Bücher in Ruhe anzuschauen. Zudem können sich die Kinder auch Bücher für zu Hause ausleihen, was die „alltagsintegrierte Sprachbildung und frühkindliche Erfahrungen rund ums Buch fördert“, nennt Ercan die Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit.

Neue Sprachen kennenlernen

Regelmäßig besuchen die Kinder die Drachenbücherei und bei besonderen Anlässen die Stadtbibliothek. Zudem wird die Vielsprachigkeit im Kindergarten aufgegriffen und Eltern gezielt zum Vorlesen in der Familiensprache eingeladen. Auf diese Weise konnten alle Wochentage mit Lesepaten abgedeckt werden.

Projektwochen um den bundesweiten Vorlesetag, Freitag, 15. November, sensibilisieren mit Bilderbuchkinos, Buchausstellungen und Eltern-Workshops alle Beteiligte für das Medium Buch. Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter runden das Konzept ab. cao

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019