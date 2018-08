Präsentation unvollständig

Zum geplanten Baugebiet im Bannholzgraben

Die von Herrn Bolze vorgeschlagene Variante 2a (landwirtschaftlicher Weg zum Alten Weinheimer Weg) belastet eine große Anzahl Anwohner erheblich – sowohl die an der Astrid-Lindgren-/Mark-Twain-Straße als auch die entlang der Walter-Gropius-Allee (im weiteren WGA abgekürzt) angesiedelten mehr als 100 Wohneinheiten. Wir fragen, welche offenbar sehr guten Gründe es gibt, dass durch den Vorschlag nun für den Baustellenverkehr erheblich mehr Anwohner belastet werden sollen, als bei der vom Kreis favorisierten Variante 1, welche sogar noch durch die Drittel-Lösung verbessert werden konnte.

Die Baustraße soll eine Entlastung der wenigen Anwohner zum Beispiel am Michael-Ende-Weg sein – verständlich. Unverständlich ist allerdings, dass stattdessen die Belastung an viel mehr Anwohner der WGA weitergegeben werden soll. Dafür fordern wir eine Erklärung. So favorisiert der Kreisausschuss für die Anbindung wie auch für den Bauverkehr nach wie vor die Variante 1, lässt aber eine – wohlgemerkt vorübergehende – Baustraße zu, sofern diese die Anlieger entlastet.

Dies trifft aber eben nicht für die Variante 2a zu, welche nun in noch erheblicherem Umfang die Anwohner der WGA belastet. Natürlich kann eine Variante nur dahingehend bewertet werden, wie sie präsentiert wird.

Wenn in der Präsentation die Belastung der Anwohner der WGA vollständig fehlt, kann auch der Kreis nur eine unvollständige Bewertung abgeben, welche damit nicht geeignet ist, diese Variante 2a auswählen zu können.

So wurde auch der Kreis durch Weglassen wichtiger, hier negativer, Eigenschaften der Varianten zumindest nicht ausreichend unterrichtet, was nun letztlich dem Nutzen und der Idee der vorgeschlagenen Baustraße vollständig zuwider läuft. Das werden wir nicht akzeptieren.

