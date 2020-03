Präzisionsarbeit mit schweren Metallkugeln

Viernheim.Der Grand Prix de Viernheim des 1. Pétanque-Clubs zählt zu den traditionsreichen Sportveranstaltungen der Stadt. Am Samstag fand bereits die 35. Auflage des hochkarätigen Boule-Wettbewerbs statt. Das Triplette-Turnier – bei dem drei Spieler ein Team bilden – war dabei erstmals eingebunden in die Serie des Grand Prix d’Allemagne (GPdA).

„Der deutsche Grand Prix kommt gleich nach der ersten Bundesliga“, stellte Vereinsvorsitzender Michael Tekath stolz fest. Die Teilnehmerzahl mit knapp 250 Sportlern unterstreiche die Bedeutung des Turniers. Unter den Besuchern waren auch Franzosen und Niederländer, die für internationales Flair sorgten. Mittendrin auch die deutschen Nationalmannschaften der Jugend und der Junioren, die solche Veranstaltungen gerne nutzen, um Wettkampfpraxis und Erfahrungen zu sammeln.

Viel Betrieb herrschte folglich im Bouleodrome der Feierabendhalle. Die zahlreichen Helfer hatten dort 39 Spielbahnen angelegt, dazu kamen noch 20 Bahnen zum Üben. „Da war natürlich schon im Vorfeld viel zu tun. Von unseren derzeit 65 Mitgliedern waren 42 über das gesamte Wochenende im Einsatz. Deshalb haben wir auch bewusst keine eigenen Mannschaften gestellt“, wies Tekath auf den großen Arbeitsaufwand hin.

Der Pétanque-Club stellte die Turnierleitung und übernahm auch die Verpflegung der Gäste mit Speisen und Getränken. Auf der ehemaligen Rollschuhbahn des Waldstadions hatten die Organisatoren neben den Containern ein großes Zelt aufgebaut, in dem sich Sportler und Zuschauer stärken und so manches Fachgespräch führen konnten. Auf dem Speiseplan stand neben Bratwürsten und Pasta mit Tomatensauce auch Rindergulasch mit Spätzle und Salat. „Das Gulasch habe ich selbst gemacht“, betonte der Vereinsvorsitzende, der auch als Hobbykoch tätig war.

Rückkehr in die Bundesliga

Von der gelungenen Organisation und der Anzahl der Gäste zeigte sich auch Bürgermeister Matthias Baaß begeistert. „Der Grand Prix ist für die Sportstadt Viernheim natürlich ein weiteres Aushängeschild und wird von uns unterstützt. Dem Verein gebührt großes Lob, denn solch eine Veranstaltung erfordert jede Menge ehrenamtliches Engagement.“

Mit der Feierabendhalle und dem umliegenden Gelände sowie den Containern im Waldstadion verfügt der Pétanque-Club nach Angaben von Michael Tekath über beste Bedingungen für die Ausübung seines Sports. „Deshalb können wir auch im Winter und bei schlechtem Wetter trainieren. So haben wir die Voraussetzungen für den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga geschaffen“, begründete Tekath den Erfolg des Vereins. Nach sieben Jahren Abstinenz dürfen die Viernheimer Boulespieler nun wieder im Oberhaus antreten. Im April steht im Saarland der erste Spieltag an.

In der ersten Runde des Grand Prix de Viernheim traten alle Dreierteams, in denen Frauen und Männer mitspielen dürfen, im sogenannten A-Turnier an. Nach Niederlagen ging es dann in Turnieren der Ebenen B, C und D weiter, während die Sieger auf die anderen erfolgreichen Mannschaften trafen.

Turniersieger wurden schließlich Sascha Rosentritt, Matthias Laukart und Tobias Müller vom PCB Horb. Dahinter landeten Oussama Berkati, Mounir Andour und Max Op den Camp vom TV Weißenthurm auf Rang zwei. Platz drei wurde zweifach vergeben, an Mercedes Lehner, Manuel Strokosch und Dirk Hoppe vom TV Waldhof/PF Saarbrücken und an das Trio Daniel Reicher, Jenny Reichert und Uwe Annel vom PCB Horb. Die jeweils besten Dreierteams jeder Klasse erhielten Geld- und Sachpreise. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020