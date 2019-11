Praxisnahe Lernorganisation

Viernheim.. Das Familienbildungswerk bietet ab Montag, 25. November, einen Kurs für Kinder an, in dem Lernorganisation praxisnah und individuell vermittelt wird. An drei Nachmittagen, von 16.30 bis 18 Uhr, geht es unter anderem um eine effiziente Rechtschreibstrategie. Rechtschreibung brauche nämlich eine andere Strategie und andere Sinne als das Rechnen, betont das FBW in der Ankündigung. Anhand einer begrenzten Zahl von individuellen Lernwörtern wird die Strategie eingeübt, ohne dass jedes Wort einzeln gelernt werden muss. Die Leitung übernimmt Inge Bonfert. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter Telefon 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.11.2019