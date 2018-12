Predigten der Pfarrer Eichler und Givens

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ Die Textstelle aus dem Johannes-Evangelium greift Pfarrer Ronald A. Givens in seiner Predigt auf. „Es gibt Worte, die nicht geduldet werden, weil sie hässlich sind oder gelogen“, nennt er ein Beispiel, das alle Menschen schon aus ihrer Kindheit kennen. Jede Generation habe ihre eigenen Worte entwickelt, die mitunter witzig klingen, aber auch ungut sein können. „Als Gott Mensch wurde, da war er sprachlos; die Sprache hat er erst als Mensch gelernt“, erinnert Givens. Der erwachsene Jesus habe später gesprochen und dabei aufgepasst, dass seine Worte zu seinem Auftrag passen. Und an den richtigen Stellen hat er geschwiegen. Heute sei es eine gefährliche Zeit, in der schon ein einzelnes Wort die Menschen verletzt und erniedrigt, in der Lügen fast schon salonfähig geworden sein. „Jeder Mensch spürt doch, welche Worte, welche Sätze, welche Reden es braucht“, fordert Givens die Gemeindemitglieder auf, weiter ein „Wörterbuch Gottes“ zu sein und die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt zu gebrauchen.

„Es ist ein ganz besonderer Tag für unseren Planeten“, bezieht sich Pfarrer Markus Eichler auf die vorgelesene „Weihnachtsphantasie“. „Gott hat seine eigene Sphäre, die Ewigkeit, verlassen und ist Mensch geworden. Gott ist dieser blaue Ball nicht egal, er hat Licht und Hoffnung in diese Welt gebracht.“ Der Besuch, den Gott mache, sei kein Tagesausflug oder Kurztrip. Die Menschwerdung sei ein bedingungsloses „Ja“ zur Erde: „Gott hat uns nicht verworfen, obwohl diese Welt voller Hass und Kriege, voller Terror und Gewalt und voller Dunkelheit ist“, betont Pfarrer Eichler. Christen sollten das zum Anlass nehmen, Gott auch in ihr Leben und in ihr Herz zu lassen und von der Liebe Gottes zu erzählen und sie weiterverbreiten auf der ganzen Erde. Und dabei sollte nicht vergessen werden, sich für die Bewahrung dieses Planeten einzusetzen. „Nachhaltiger zu leben, als wir es jetzt tun und dabei vor allen Dingen an die nächsten Generationen denken“, mahnt Pfarrer Eichler mit der Hoffnung, „dass unsere Generation doch noch die Kurve kriegt und umdenkt“. su

