Viernheim.Der Schlandstrand auf dem Stadtplatz ist den Viernheimer Fußballfreunden noch mehr oder weniger in bester Erinnerung. Dort gab es auf der Großleinwand alle Spiele der Weltmeisterschaft in Russland zu sehen, wo Jogis Jungs leider nur drei Auftritte hatten. Demnächst flimmern dort andere Stars über den riesigen Bildschirm, denn das Kinopolis und das Rhein-Neckar-Zentrum präsentieren dort ab dem 27. Juli beim Open-Air-Kino ein Dutzend Filmklassiker. Bereits zum dritten Mal besteht dort zwei Wochen lang die Möglichkeit, in außergewöhnlicher Atmosphäre auf dem Sandstrand vom Liegestuhl aus und unter freiem Himmel zwölf Kassenschlager der vergangenen Jahre zu verfolgen, und das auch noch ohne eine Kinokarte lösen zu müssen. Im Angebot sind auch wieder die typischen Speisen und Getränke, wie man sie von den Filmpalästen her kennt. Dazu gibt es auch wieder ein Vorprogramm mit wechselnder Livemusik, das jeweils um 19 Uhr beginnt. Die Filme selbst beginnen bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.15 Uhr. An den beiden Samstagen finden um 16 Uhr zusätzliche Vorstellungen für Kinder statt. Der Zuspruch der vergangenen beiden Jahre hat den Veranstaltern recht gegeben, weshalb eine Wiederholung die logische Folge war. Wer erinnert sich nicht an „Dirty Dancing“ mit Patrick Swayze oder „Pretty Woman“ mit Julia Roberts und Richard Gere, die oft mehrmals angeschaut wurden. „Baywatch“ passt bestens zum Sandstrand auf dem Stadtplatz, auch wenn das Meeresrauschen und die auffällig gekleidete Strandaufsicht fehlen werden. Viel Meer wird es auch bei „ Pirates of the Carribean 5“ geben. Auf die jungen Zuschauer warten an den beiden Samstagnachmittagen „Alles steht Kopf“ und „Die Schöne und das Biest“. JR