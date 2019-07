„Prickelnder Tag“ im Rheingau

Viernheim.Einen wahrlich „prickelnden Tag“ erlebten 52 Mitglieder der Sportgemeinschaft für Gesundheitgeschädigte (SfG) bei einem Ausflug in den Rheingau. Schon das erste Ziel führte die Gruppe nämlich in die Sektkellerei Henkell/Freixenet in Wiesbaden. Die Unternehmung hatte der Erste Vorsitzende des Vereins, Heinz Thomas, organisiert.

In der Sektkellerei teilten sich die Ausflügler auf zwei Gruppen auf, um sich über die Produktion, die Lagerstätten und auch die Geschichte des Schaumweines zu informieren. Schaumweinspezialitäten werden in der Kellerei ebenso hergestellt wie erlesene Weine und hochprozentige Spirituosen.

Die Viernheimer erfuhren viel Interessantes über die Tradition der Flaschengärung. Außerdem wurden die unterschiedlichen Bezeichnungen von spanischem Cava, französichem Champagner, italienischem Prosecco und deutschem Sekt beleuchtet. Zum Abschluss stand eine Probe der prickelnden Getränke auf dem Programm. Als kleine Erinnerung an den Kellerei-Besuch erhielten die Viernheimer jeweils einen Piccolo.

Die Mittagspause verbrachten die SfG-Mitglieder in der Waldgaststätte Rausch, einem bayrischen Wirtshaus im nahen Eltville. Das rustikale Gasthaus mit Biergarten bietet ein gutbürgerliche, bayerische Küche sowie diverse Fassbiere. Ein besonderes Merkmal ist die idyllische Lage mitten im Wald. „Im Biergarten wähnte man sich fast wie im Allgäu“, stellte ein Reiseteilnehmer fest.

Frisch gestärkt und ausgeruht ging es dann weiter nach Rüdesheim. Nach einem Bummel durch die berühmte Drosselgasse stand die Fahrt mit der Seilbahn hoch zum weltberühmten Niederwalddenkmal auf dem Programm. Diese Sehenswürdigkeit bildete einen schönen Abschluss, zumal pünktlich zur Rückfahrt nach Viernheim ein kurzer Regenschauer einsetzte, der den Abschied erleichterte.

Ausblick auf das kommende Jahr

Auf der Heimfahrt bedankte sich Heinz Thomas bei allen Teilnehmern für den schönen Tag und den hervorragenden Zusammenhalt der Gruppe. Außerdem gab es noch einen kurzen Ausblick auf die geplante Fahrt im kommenden Jahr.

Reha-Trainerin Birgit Chluba nutzte die Gelegenheit, um sich für die Organisation der abwechslungsreichen Tagestour zu bedanken. Allen Teilnehmer gab sie zudem mit auf den Weg: „Immer fleißig die Trainingsstunden besuchen, damit alle im nächstes Jahr wieder beim Ausflug dabei sein können.“ JR

