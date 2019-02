Prinzenpaar aus Roßlau zu Gast

Viernheim.Zweimal kann der Club der Gemütlichen (CdG) hohen närrischen Besuch auf der Bühne begrüßen. Es ist schon nach Mitternacht, als das Mannheimer Stadtprinzenpaar eintrifft. Daniela I. und Dirk II. freuen sich über das volle Haus beim CdG im Bürgerhaus.

Elferratspräsident Detlef Gläser begrüßt zuvor schon eine Abordnung aus seiner Heimat mit einem kräftigen „Roßlau hinein!“. Der Präsident des Roßlauer Karneval-Clubs, Mario Güth, wendet sich direkt an das Viernheimer Publikum: „Das ist so ein tolles Bild! Bei uns hat sich das noch nicht durchgesetzt, dass alle kostümiert zu den Sitzungen kommen.“ Begleitet wird der Präsident zwar nicht vom aktuellen Prinzenpaar des RKC, dafür hat er das Vize-Landesprinzenpaar Sachsen-Anhalt 2019 mitgebracht. Franka II. und Martin I. führten 2016/17 die Roßlauer Narrenschar und nahmen in diesem Jahr an der Wahl zum Landesprinzenpaar teil.

Begeistert von Kostümierung

Für die höchste Auszeichnung hatte es für Prinzessin und Prinz nicht gereicht, ihre Heimat vertreten Lieblichkeit und Tollität dennoch gern. Mit den Begrüßungsworten an die Viernheimer „Gemütlichen“ soll das Prinzenpaar Recht behalten: „Mit eurer Unterstützung, wird das eine super Sitzung!“ su

