Prinzessin Yvonne I. zieht Blicke auf sich

Viernheim.Fastnachtfeiern kann man nicht früh genug lernen, davon sind die Großen Drei überzeugt. Deshalb hatten sie den närrischen Nachwuchs zum Kinderfasching ins Kettelerheim eingeladen. Die Stimmung unter den jungen Gästen, die sehr zahlreich zu der Fete gekommen waren, war bestens. Mit abwechslungsreichen Spielen wurden sie bei Laune und in Bewegung gehalten.

Mumienwickeln mit Toilettenpapier, mit Konfetti gefüllte Plastikbecher auf dem Kopf balancieren, Luftballontanz oder Reise nach Jerusalem: Solche Aktivitäten kommen bei Kindern immer gut an. Anspruchsvoll war die Aufgabe, Salzbrezel von einer Leine zu knabbern, ohne dabei die Hände zu benutzen. „Die Prinzessin kommt!“, rief jemand durch den Raum, und schon war es vorbei mit der zwischenzeitlichen Ruhe. Alle Anwesenden blickten zur Tür, durch die Yvonne I. zusammen mit Präsident Tim Peterl und den Elferräten das Kettelerheim betrat. Begleitet von lauten „Ahoi“-Rufen und im Konfettiregen zog ihre Lieblichkeit die Blicke der Besucher auf sich, und so manches Mädchen träumte dabei vermutlich von einer ähnlichen Karriere.

Maskenball des CdG

Während die ganz jungen Narren am Rosenmontag, 4. März, beim Kindermaskenball des Clubs der Gemütlichen (CdG) im Bürgerhaus wieder die Möglichkeit haben, ausgiebig Fastnacht zu feiern, sind die Aktiven der Großen Drei noch mehrmals gefordert. Am 28. Februar findet im Alten Brauhaus die Schmutziger-Donnerstags-Party statt. „Rund um die Welt“ lautet das Motto am Fastnachtssamstag, 2. März, in der Halle der Sänger-Einheit.

Am Tag darauf steht die Straßenfastnacht in der Viernheimer Innenstadt auf dem Programm. Traditionell nehmen die Großen Drei am Fastnachtsdienstag wieder am Umzug in Lorsch teil, womit auch die Kampagne beendet wird. Der Schlussakt ist dann am Aschermittwoch mit der Verbrennung der Schlumbl, dem Gottesdienst und anschließendem Heringsessen. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.02.2019