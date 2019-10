Probleme des Älterwerdens

Viernheim.„Haben wir irgendwo noch Stühle“, fragte ein Gast, der etwas später zum Filmabend in die voll besetzte Senioren-Begegnungsätte (SBS) gekommen war. Schnell wurden noch einige Sitzgelegenheiten aus dem Keller geholt, dann hieß es auch schon „Film ab!“. Im Rahmen des 10. Europäischen Filmfestivals der Generationen präsentierte die Stadt Viernheim den Streifen „Für immer dein“. Seniorenberater Eberhard Schmitt-Helfferich hatte zuvor die zahlreichen Besucher begrüßt.

Der kanadische Spielfilm befasst sich mit dem Älterwerden und den damit verbundenen Problemen. Craig und Irene Morrison, beide über 80 Jahre alt, sind seit über sechs Jahrzehnten glücklich verheiratet.

Sie haben sieben Kinder großgezogen und eine Farm im ländlichen Ontario bewirtschaftet, die sie bis heute noch führen. Doch als Craig bemerkt, dass Irenes geistige und körperliche Beschwerden zunehmen und ihre „Glückssträhne“ enden könnte, beschließt er, in Eigenregie ein kleines, bedarfsgerechtes Häuschen auf deren Grundstück zu bauen. Er will seiner Frau damit ein letztes großes Geschenk machen und sieht in diesem ehrgeizigen Plan seine ganze Lebensaufgabe. Allerdings hat er nicht mit den Widrigkeiten der Bauaufsichtsbehörde gerechnet und auch nicht mit dem Unverständnis seiner Kinder, die sich für ihre Mutter eine konventionelle Pflege wünschen.

Nach dem Abspann hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, über den Inhalt des Films zu diskutieren und Seniorenberaterin Beate Preuss sowie Mareike Schütze vom Bereich Soziale Betreuung des Forums der Senioren Fragen zu stellen. Dabei ging es auch um moderne Wohnformen im Alter. Einige Teilnehmer monierten, dass es in Viernheim keine Tagespflege mehr gebe und man an andere Orte ausweichen müsse. Darüber hinaus stellten die Organisatoren die Angebote für ältere Menschen in Viernheim vor. JR

