Probleme mit Abwasser

viernheim/lampertheim.Zum Regionalwettbewerb Bergstraße von „Jugend forscht“ am heutigen Samstag bei der BASF in Lampertheim entsendet auch die Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) in Viernheim ein Projekt. Zwei Zehntklässler – Tatjana Hofmann und Nico Gregorincic – beschäftigen sich mit einem Problem beim Klären von Abwasser. Betreut werden sie von ihrem Lehrer und Leiter der Chemie-Arbeitsgemeinschaft, Ruthard Friedel. Die „Jugend forscht“-Präsentation ist ab 14 Uhr auch für Besucher geöffnet.

Phosphat muss aus Abwasser entfernt werden, weil es als „Minimum-Nährstoff“ bei Überangebot unter anderem zur Algenblüte in Binnengewässern und im küstennahen Meer führen kann. Andererseits ist Phosphat ein wichtiger Pflanzennährstoff, der als Düngemittel zugeführt werden muss.

Die Viernheimer Schüler testen, ob Eisenoxidhydroxid, das als Abfallstoff bei der Trinkwassergewinnung („Enteisenung“) anfällt, als Phosphatfällungsmittel geeignet ist, mit dem die gesetzlichen Grenzwerte im Abwasserablauf eingehalten werden können. Weitere Untersuchungen sollen ergeben, ob das entstehende Eisenphosphat als Düngemittel eingesetzt werden kann, so die Projektbeschreibung laut BASF. gna

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.02.2019