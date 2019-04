Profis geben Karriere-Tipps

Viernheim.„Als ich als Siebtklässlerin in genau diesem Klassenzimmer saß, da wollte ich unbedingt Medizin studieren“, erzählt Christiane Bauer. Doch Ärztin ist sie nicht geworden. Stattdessen stellt die ehemalige Schülerin den aktuellen Zehntklässlern der Albertus-Magnus-Schule (AMS) ihre Tätigkeit bei SAP vor.

Christiane Bauer betreut dort das Programm der „Young Thinkers“ (Junge Denker), das Schülern, Lehrern, Organisationen und Regierungsabteilungen einen Einblick in die Digitalisierung bietet. Ihr Ausbildungs- und Berufsweg war nicht sehr zielstrebig, wie Christiane Bauer den AMSeln verrät: „Medizin konnte ich nicht studieren, weil ich kein 1,0-Abitur geschafft habe. Also habe ich erstmal eine Dolmetscherschule besucht und abgeschlossen.“

Nach diesem Plan B folgten sogar ein dritter und vierter Weg. „Für ein Biologie-Studium habe ich danach auch keinen Platz bekommen. Dafür war ich plötzlich von Geografie begeistert“, berichtet Bauer, wie sie neben Geografie auch noch das Jura-Studium abschloss. In ihrem heutigen Job helfen ihr die Inhalte dieses Studiums nur bedingt weiter. „Aber manchmal sind Fähigkeiten wie systemisches Denken viel mehr wert als reines Wissen“, gibt die Projektleiterin den Schülern mit.

Mentoren beantworten Fragen

Die AMS führt, in Zusammenarbeit mit dem Verein Förderband und der Jugendberufshilfe, für die Jahrgangsstufe zehn einen Studien- und Berufsorientierungstag durch. „Der Berufswahlprozess ist immer wieder von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit geprägt“, wissen Andrea Bächle und Daniel Fritz, an der Schule für die Beruf- und Studienorientierung verantwortlich. Schüler sollen unterstützt werden, indem Fragen beantwortet, Probleme gelöst und Tipps zur Entscheidung gegeben werden. „Ratschläge von glaubwürdigen Vertrauenspersonen helfen den Jugendlichen ebenso wie rein sachliche Informationen“, setzen die Lehrer an dem Punkt an. Jeweils drei Vertreter aus der Arbeits- und Berufswelt erzählen den Schülern von ihren persönlichen Erfahrungen bei der Berufsplanung.

In drei Gruppen aufgeteilt können die Zehntklässler viel von den Mentoren erfahren und ihnen auf den Zahn fühlen. Thomas Klauder unterstützt seine ehemalige Schule schon länger bei den Veranstaltungen zur Berufsfindung. Er kann aber nicht nur von seinem Lebensweg berichten, sondern als Inhaber einer Beratungsgesellschaft für Personalmanagement auch andere Beispiele für berufliche Entwicklung nennen.

Thorsten Nieuwenhuizen hat gleich zweimal sein Arbeitsleben für ein Sabbatjahr unterbrochen, um für sich seine Aufgabe zu überprüfen und neue Wege einzuschlagen. Angela Polanowski spricht mit den Schülern über ihren Beruf als Ärztin, aber auch darüber, wie sich der Job mit dem Familienleben vereinbaren lässt.

Hans-Peter Bauer hat ebenfalls sein Abitur an der AMS gemacht. Damals, 1990, hatte er nur ein Ziel, erzählt er den Schülern: „Ich wollte einen Job, in dem man viel Geld verdienen kann.“ Dafür habe er sein Schulenglisch verbessern wollen und sei für ein Jahr nach Amerika gegangen. „Und während dieser Zeit in den USA habe ich gemerkt, dass Geld nicht das Wichtigste ist.“

Heute arbeitet Bauer als Senior Programm Manager bei DHL Express. Die Schüler wollen wissen, ob er in seinem Berufsleben auch mal den falschen Weg gegangen sei: „Ich habe Fehler gemacht“, gibt Bauer zu, „aber ich bereue nichts“. Dafür habe er einige sehr gute Entscheidungen getroffen, die in zu seinem Traumjob gebracht haben. su

