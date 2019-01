Programm fördert das Glücklichsein

Viernheim.Zentrales Ereignis im Jahresprogramm des Naturheilvereins Viernheim, Weinheim und Umgebung ist ein Referat bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch, 20. März, 19 Uhr, in der Kulturscheune. Das Vortragsthema lautet: „Unsere erste Pflicht ist Glücklichsein.“ Diese Botschaft ist der Leitgedanke für das gesamte Jahresprogramm, das der Vorstand um Manfred van Treek gestaltet hat. Es bietet erneut umfangreiche Informationen, um mit Hilfe der Naturheilkunde Krankheiten vorzubeugen oder deren Heilung zu unterstützen.

Dafür steht dem Naturheilverein ein Team kompetenter Therapeuten zur Verfügung. Der Viernheimer Arzt Manfred van Treek legte Wert auf ein vielseitiges Informationsangebot. Nach dem musikalisch gestalteten Neujahrsempfang am Mittwoch, 16. Januar, 20 Uhr, in der Kulturscheune, werden die Interessenten dieser Vortragsreihe über die Vorzüge einer Basenfastenwoche informiert. Das erste Treffen ist am Freitag, 8. März, 19 Uhr, im Stiftungshaus „Eine Welt“. Ein Vortrag, ebenfalls am Freitag, 8. März, 19 Uhr, im Ökumenischen Bildungszentrum „sanctclara“ in B5 19 in Mannheim befasst sich mit „Cannabis“. Vor allem geht es dabei um die Legalisierung einer wirksamen Heilpflanze.

Zum besseren Verständnis einer alternativen Krebstherapie wird das Thema am Beispiel „Amanita“ behandelt. Isolde Riede referiert am Samstag, 6. April, 15 Uhr, in der Kulturscheune. Zu diesem Therapiebereich gehört auch das Thema „Psychosomatik und Krebs“. Der Vortrag schildert die Umstände, wie die Psyche die Selbstheilung beeinflussen kann. Die Darstellung erfolgreicher Störfeldbeseitigung rundet diesen Themenbereich ab.

Bei einer Studienfahrt am Samstag, 1. Juni, 14 Uhr, nach Bensheim sammeln die Teilnehmer Eindrücke in einem Permakulturgarten. Eine Fünf-Elemente-Wanderung auf dem Klangwanderweg unternehmen Mitglieder und Gäste am Samstag, 31. August, 14 Uhr, in Hammelbach. Welch große Rolle ausreichende Bewegung für den Erhalt des Wohlbefindens spielt, vermittelt Hans-Dieter Kern bei einem Vortrag am Sonntag, 1. September, 15.30 Uhr, in der Freizeitschule Neckarau. Dabei geht es um Nachhaltigkeit, Konsumverzicht und Gemeinwohlökonomie. Am Mittwoch, 20. November, 20 Uhr, informiert Danielle Bruckmaier in der Kulturscheune umfassend über Depressionen und Konfliktbewältigung. Ein besonderes Ereignis im Jahresprogramm soll auch wieder die Wintersonnenwende werden. Inge Bonfert spricht dazu am Mittwoch, 18. Dezember, 19 Uhr, in der Kulturscheune.

Der Deutsche Naturheilbund (DNB) besteht seit 130 Jahren. Der Naturheilverein Viernheim, Weinheim und Umgebung ist im Präsidium durch seinen Vorsitzenden Manfred van Treek vertreten. H.T.

Info: Weitere Infos unter naturheilverein-viernheim.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.01.2019