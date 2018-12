Provisorische Verkehrsführung mit Markierungen

Viernheim.Jeder kennt die viel befahrene, per Ampel gesteuerte Kreuzung der Friedrich-Ebert- mit der Wiesen- und August-Bebel-Straße. Die Straßenquerung erfordert von Lkw- und Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern höchste Aufmerksamkeit. Dies gilt insbesondere für die Radfahrer und für andere schwächere Verkehrsteilnehmer. Diese unbefriedigende Verkehrsregelung durch Ampeln werde bald der Vergangenheit angehören, teilte die städtische Presse- und Informationsstelle gestern mit. Noch in diesem Jahr – sofern es die Witterungsbedingungen ermöglichen – soll dieser Knotenpunkt in einen provisorischen Kreisverkehrsplatz (KVP) mit einem Durchmesser von 27 Metern umgewandelt werden. Die Kreismittelinsel ist mit einem Durchmesser von neun Metern vorgesehen.

Die Kreisfahrbahn soll hierbei einstreifig ausgebildet werden. Zu- und Abfahrten sind ebenfalls einstreifig vorgesehen. Bei der Überprüfung der Befahrbarkeit durch große Fahrzeuge (beispielsweise Stadtbusse) gab es nach Angaben der Stadt keine Konflikte. Der bestehende Bypass in die Wiesenstraße Richtung Norden werde beibehalten. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 40 000 bis 45 000 Euro. Verkehrsplaner Carsten Miller vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung plant eine kurzfristige Umsetzung. Die Maßnahme wird dem Bau- und Grundstücksausschuss heute Abend vorgestellt. „Für Markierungsarbeiten darf es nicht zu kalt und nicht zu nass sein“, erklärt er vorab. „Die Entscheidung wird kurzfristig getroffen. Im Falle von schlechter Witterung wird der KVP erst im neuen Jahr umgesetzt“, so Miller.

Die Führung des Radverkehrs erfolgt künftig auf der Fahrbahn durch den Kreisverkehr. Das heißt, dass andere, stärkere Verkehrsteilnehmer hierauf besonders aufpassen müssen und zur Rücksichtnahme angehalten sind. Der geplante Kreisverkehr soll mittels aufschraubbarer Leitelemente und entsprechender Markierung innerhalb der bestehenden Fahrbahn umgesetzt werden. Tiefbaumaßnahmen sind laut Stadt hierfür nicht erforderlich.

Stadt sieht viele Vorteile

Die Vorteile des Kreisverkehrs seien groß: Es gebe geringere Folgekosten durch den Wegfall des Ampelbetriebs, einen gleichmäßigeren Verkehrsfluss und geringere Umweltbelastungen durch weniger Lärm und Kraftstoff-Verbrauch. Die geringere Durchfahrtgeschwindigkeit gewährleiste mehr Sicherheit. Außerdem werde der Straßenraum durch den Kreisverkehr übersichtlicher.

Die Radfahrer nutzen die Fahrbahn im Kreisel. Linksabbiegende Radfahrer werden zukünftig nicht mehr über den großflächigen Kreuzungsbereich geführt, sondern durch den Kreisverkehr. Die ADFC-Ortsgruppe Viernheim habe den Vorschlag zur Einrichtung eines Kreisverkehrs ausdrücklich begrüßt, so die Stadt (wir berichteten am 11. August). Auch die Verkehrs-AG war nach Angaben der Verwaltung einbezogen und hatte keine Einwände.

Die bestehenden Fußgänger-Querungen über Verkehrsinseln sollen größtenteils als Zebrastreifen ausgebildet werden. Die Ampelanlage ist dann entbehrlich und wird abgeschaltet. Die geplante Variante stellt eine Minimal-Lösung dar. In der Zukunft seien aufwändigere, beziehungsweise kostspieligere Varianten denkbar, die beispielsweise zusätzliche Fußgängerquerungen und Entsiegelungsmaßnahmen beinhalten können. Im Bauausschuss werden auch Varianten mit einer Bepflanzung und weiteren Fußgängerüberwegen vorgestellt. Sollte sich das Provisorium bewähren, will die Verwaltung auch über einen solchen Komplettumbau nachdenken. Dieser war bereits im Jahr 2008 geplant worden und hätte damals 780 000 Euro gekostet, wie aus den Unterlagen für den Bauausschuss hervorgeht. red/bur

