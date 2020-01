Provozierender Komiker

Viernheim.Der Verein Chaiselounge – Kunst und Soziales präsentiert am Samstag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr den Komiker Martin Fromme in der Kulturscheune. Bei der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und dem Beteiligungsforum Handicap tritt Fromme mit seinem Programm „Besser Arm ab als arm dran“ auf.

Unterstützung erhielt Chaiselongue für die Veranstaltung nun von der Sparkassenstiftung Starkenburg, die eine Spende in Höhe von 1000 Euro übergab. Filialleiter Ali Kocak freute sich bereits auf die mit dem Thema Inklusion verbundene Veranstaltung. Fromme fehlt ein Unterarm, weswegen er bei seinen Auftritten kein Blatt vor den Mund nimmt. In seinem politisch unkorrekten Bühnenprogramm hinterfragt er ironisch Vorurteile und provoziert mit seinen Aussagen zu klaren Verhaltensregeln im Umgang mit Menschen mit Behinderung.

Im Vorverkauf gibt es nur noch wenige Karten. Sie sind zum Preis von 15 Euro bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß erhältlich. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse. JR

