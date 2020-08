Prozession entfällt

Viernheim.Eine Prozession mit der Marienfigur kann es in diesem Jahr am Festtag Mariä Himmelfahrt nicht geben. Die katholische Kirche möchte das Patrozinium der Marienkirche als ältestem Gotteshaus der Stadt dennoch in einem besonderen Gottesdienst feiern. Um möglichst vielen Gläubigen die Teilnahme zu ermöglichen, wird der Pfarrgarten neben der Apostelkirche als Gottesdienstort genutzt.

Für die

...