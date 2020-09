Prüfung im Waldstadion

Viernheim.. Der letzte Abnahmetermin für das Deutsche Sportabzeichen in diesem Jahr ist am Samstag, 26. September, 9 Uhr. Treffpunkt für die Prüfungen in den Lauf- und technischen Disziplinen der Leichtathletik ist am Tor zum Waldstadion, Lorscher Weg. Aufgrund der Corona-Situation ist eine Anmeldung erforderlich, entweder telefonisch unter 06204/9 38 27 02 oder per E-Mail an klaus51arp@t-online.de. Außerdem müssen die Teilnehmer eine Erklärung unterschreiben und sich in eine Liste eintragen, so die städtische Presse- und Informationsstelle. Zeitgleich mit den Leichtathletik-Prüfungen findet die Abnahme im Radfahren über 20 Kilometer statt. Treffpunkt für die Disziplingruppe Ausdauer ist um 9 Uhr an der Metropolitan International School, Walter-Gropius-Allee 3. Aus organisatorischen Gründen ist auch hier eine Anmeldung erforderlich. red

