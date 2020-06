PS-Gewinn hilft in der Ferne

Viernheim.Seit vielen Jahren besitzen Norbert und Doris Mewis PS-Lose bei der Sparkasse Starkenburg. Bereits mehrmals konnte ein kleiner Gewinn auf ihrem Konto verbucht werden. Bei der letzten Monatsauslosung war Fortuna ganz auf der Seite des Viernheimer Ehepaars. Ein Los spielte durch die richtigen Endnummern einen vierstelligen Geldbetrag ein. Norbert und Doris Mewis waren sich sofort einig, wie sie den Gewinn verwenden. „Als mich unser Sparkassenberater Tobias Rotter anrief, war ich erstmal sprachlos und habe sofort an die Kinder in Kambodscha gedacht“, berichtet Doris Mewis. Seit vielen Jahren engagiert sich das Ehepaar für die in Armut lebenden Menschen in dem asiatischen Land.

Kein Tourismus mehr

Dank der Mewis-Initiative und weiteren Spenden aus Deutschland wurden bislang unter anderem 25 Brunnenanlagen gebaut. „Durch den Wegfall sämtlicher Einnahmen durch Touristen benötigen die Einheimischen finanzielle Hilfe mehr denn je“, sorgt sich Norbert Mewis wegen der fehlenden, überlebenswichtigen Gelder für das Land, ausgelöst durch die Corona-Krise.

Ein Großteil des PS-Los Gewinnes überweist das Ehepaar aus diesem Grund an den Verein „Khmer for Khmer Organisation“ in Kambodscha.

„Ein PS-Los kostet sechs Euro, bestehend aus 4,80 Euro Sparanteil und 1,20 Euro Loseinsatz“, erklärt Tobias Rotter die Sparvariante mit Gewinnchance. Neben den monatlichen Bargeld- Auslosungen haben PS-Sparer wie Norbert und Doris Mewis zweimal im Jahr die Chance auf attraktive Sachpreise und Traumreisen. Ganz nach dem Motto „Sparen – Gewinnen – Gutes tun“ leistet der Kunde zusätzlich einen sozialen Beitrag für die Region, denn mit 30 Cent pro PS-Los unterstützt der Sparkassenverband gemeinnützige Projekte oder Anschaffungen. „Auch als Geschenk für Verwandte oder Bekannte oder zum Sparen für ein Patenkind ist das PS-Los, das auch online abgeschlossen werden kann, geeignet“, so Rotter. red

