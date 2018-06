Anzeige

Viernheim.Zum „Schland-Strand“ laden das Rhein-Neckar-Zentrum und das Kinopolis auf den Stadtplatz zum Public Viewing der besonderen Art ein. Hier können es sich groß und klein auf bequemen Sitzmöglichkeiten oder auf selbst mitgebrachten Decken und Campingstühlen gemütlich machen, den Sand zwischen die Zehen rieseln lassen sowie auf der acht mal vier Meter großen Leinwand alle WM-Spiele verfolgen.

„Auf dem Stadtplatz wird vor der riesigen LED-Leinwand, die selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ein perfektes Bild abliefert, Sand aufgeschüttet“, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung des Rhein-Neckar-Zentrums.

Angenehme Strand-Atmosphäre

So können alle Fußballfans in angenehmer, familiärer Strand-Atmosphäre schöne Stunden verbringen und die spannenden Spiele verfolgen. „Dabei wurde an nichts gespart. Sechs Tonnen Material wurden aufgebaut – die neueste LED-Generation, eine einzigartige Full-HD-Auflösung sowie eine perfekte Beschallung sorgen für ein tolles Fußballerlebnis“, wirbt das Centermanagement für die Veranstaltungen.