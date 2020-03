Pudel wird zum lässigen Mephisto

Viernheim.„Wer kennt Faust, hat das Buch schon gelesen?“, fragt Schauspieler Bob Ziegenbalg in die Runde in der Aula der Alexander-von-Humboldt-Schule. Nur ein Teil der Schüler meldet sich – eigentlich kein Wunder, steht das bekannteste Werk von Johann Wolfgang von Goethe doch erst kurz vor dem Abitur auf dem Lehrplan.

Mit ihrem Stück „Fast Faust“ bringt das Kinder- und Jugendtheater Überzwerg aus Saarbrücken das Goethe-Werk in komprimierter Form vor den Oberstufenschülern der Humboldtschule auf die Bühne – und zwar nicht nur grob zusammengefasst, sondern auch personell reduziert. Nur zwei Darsteller, Bob Ziegenbalg und Gerrit Bernstein, verkörpern die unterschiedlichen Rollen, wenngleich es nicht 57 wie in der Goethe-Vorlage sind. Sie erklären die Szenerie und spicken die Inszenierung mit Anmerkungen und Erklärungen.

Berühmter Monolog

Zu Beginn von „Fast Faust“ wird das „Dramen-Terzett“ vorgestellt – André, Heiner und Hannah führen klassische Dramen mit jeweils nur drei Personen auf. Doch als Goethes „Faust“ auf dem Spielplan steht, kann die schwangere Hannah nicht mitspielen. Also müssen André und Heiner ihre Rollen mit übernehmen. Die Aufführung des Stücks „Faust“ droht aber nicht nur an der notwendigen Improvisation, sondern auch an der Unterschiedlichkeit der beiden Darsteller zu scheitern.

Gerade als André als „Faust“ seinen berühmten Monolog hält („Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin, und leider auch Theologie studiert. Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.“), unterbricht ihn der jüngere Kollege. Mit der „dramaturgischen Tarnkappe“ – die Hände vorm Gesicht, um sich „unsichtbar“ zu machen – schleicht er sich aus der spärlichen Kulisse und lässt ein Buch in Fausts Hände fallen. Als Kollege Wagner, leicht naiv und dazu noch lispelnd, hinterfragt Heiner, warum denn ausgerechnet ein Pudel den beiden Herren folge. „Es könnte ja auch eine deutsche Dogge gewesen sein“, mutmaßt der junge Akteur. Ganz ohne Spezialeffekte, nur durch Körpereinsatz, verwandelt sich der Pudel in den lässigen Mephisto, der mit Faust den teuflischen Pakt schließt.

Sie besuchen die Hexe in der Hexenküche, die Faust einen besonderen Trank überreicht. „Eine frühere Form von Viagra“, erklärt Heiner den Schülern. Für das viel diskutierte „Hexeneinmaleins“ liefern die Schauspieler auch eine Erklärung – es deute auf das Alter des Dr. Faust hin. So stimuliert trifft Faust erstmals auf Gretchen und verzehrt sich nach dem blonden Mädchen. Mephisto fädelt mit Hilfe der Nachbarin ein Treffen ein – darstellerisch herausfordernd, wie Bob Ziegenbalg und Gerrit Bernstein die Pärchen Faust/Gretchen und Mephisto/Marthe spielen.

Da zeigt sich, wie wichtig Details beim Theater sind: Heiner alias Gretchen zupft Blätter von einer Blume. „Du musst die richtige Reihenfolge sagen. Wenn es mit ,du liebst mich nicht’ aufhört“, bekommt die Geschichte eine neue Wendung“, sagt André. Die Geschichte endet aber doch wie in der Romanvorlage – und über das Goethe-Werk, seine bekannten Zitate und die Interpretationen kommen die AvH-Schüler anschließend mit den Darstellern Bob Ziegenbalg und Gerrit Bernstein ins Gespräch.

