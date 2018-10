Punktverlust in Südbaden

Viernheim.Die weite Anfahrt nach Südbaden hat sich für die Herren der BG Viernheim-Weinheim nicht bezahlt gemacht. Die „Sharks“ verloren ihr Auswärtsspiel beim CVJM Lörrach mit 68:77 und liegen damit weiterhin im Tabellenmittelfeld.

Die Basketballer gerieten gleich zu Beginn der Partie ins Hintertreffen, als die Hausherren Unkonzentriertheiten der BG-Abwehr ausnutzen konnten und mit guter Trefferquote ihre Distanzwürfe verwandelten. Doch aufgrund der körperlichen Überlegenheit der beiden BG-Centerspieler Baragiola und Habrich unter den Körben konnte das Team von Coach Robin Zimmermann den 21:28-Rückstand aus dem ersten Viertel bis zur Halbzeit auf einen Punkt verkürzen (38:37). Leider kamen die Gäste jedoch schwerfällig aus der Kabine und ließen Lörrach wie zu Spielbeginn zu viel Freiraum.

Die Hausherren erspielten sich so einen 60:49-Vorsprung, mit dem sie in die letzten zehn Minuten starteten. Die BG kämpfte sich erneut zurück, nach zwei erfolgreichen Dreipunktwürfe von Baragiola waren sie gut dabei. Doch Lörrach hielt dem Druck der BG, die das Spiel drehen wollte, stand. Die „Sharks“ gewannen zwar den Schlussabschnitt, mussten jedoch der kräftezehrenden Aufholjagd Tribut zollen und die Punkte in Lörrach lassen.

BG Viernheim-Weinheim: Markus Almenäs, Salvatore Baragiola 19 (2 Dreier), Dogukan Ceneli, Patrick Dörr 10/2, Sebastian Geister 4, Victor Habrich 17, Lukas Kreutzer 8, Daniel Lohrke 10, Jacob van Miltenburg. su

