Qualifikation beginnt

Viernheim.Die Fußballerinnen des TSV Amicitia starten an diesem Wochenende in die Qualifikationen zur Badischen Hallenmeisterschaft. Als erstes sind die D-Juniorinnen gefordert, die am Samstag, 30. November, den ersten Schritt zur Endrunde machen wollen. Es finden auswärts zwei Vorrundenspieltage statt, an denen eine Hin- und Rückrunde im Jeder-gegen-Jeden-System gespielt wird. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Badische Endrunde. Die Viernheimer Mädchen wollen an diesem Samstag sowie am Sonntag, 26. Januar, die notwendigen Punkte sammeln.

Bei den C-Juniorinnen sind fünf Vorrundengruppen gebildet worden, in denen die Finalteilnehmer gesucht werden. Die Erstplatzierten der fünf Gruppen sowie die drei besten Zweitplatzierten nach Hin- und Rückrunde qualifizieren sich für die Badische Endrunde.

Sechs Gegner

Die TSV-Amicitia-Mädchen spielen in ihrer Sechsergruppe am Sonntag, 8. Dezember, und am Sonntag, 26. Januar. Der gleiche Modus gilt auch für die B-Juniorinnen. Allerdings messen sich die Teams in der Vorrunde mit jeweils sechs Gegnern. Die B2-Juniorinnen starten am Samstag, 7. Dezember, in die Qualifikation, die B1 am Samstag, 14. Dezember.

Die Rückrunde für beide TSV-Amicitia-Teams findet am Samstag, 11. Januar, statt. Die E-Juniorinnen der Blau-Grünen spielen keine Meisterschaft aus. Am Samstag, 14. Dezember, und am Sonntag, 12. Januar, haben die jüngsten Fußballerinnen sechs Gegner in der Freundschaftsrunde. su

