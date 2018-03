Qualifikation für deutsche Titelkämpfe

Anzeige

Viernheim.Die Zwischenläufe und Finals der badischen Bowling Meisterschaften im Doppel der Damen und der Herren wurden auf den Bahnen in Viernheim ausgetragen. Jeweils vier Spiele entschieden darüber, wer in das Finale einzog. Ebenso fanden die erforderlichen Finals der vorangegangenen Wettkämpfe der Senioren und Versehrten statt.

Stefanie Oellien und Laura Bahm (USC/TSV MA) nahmen mit den von ihnen erzielten 1715 Pins erneut den ersten Tabellenplatz ein. Auf den zweiten Tabellenplatz spielten sich mit 1580 Pins Nadine Sonntag und Susanne Reinhardt (TSV MA/USC) mit 1580 Pins. Auf Platz drei kamen Andrea Heckmann und Petra Hirsch (BV HD) mit 1542 Pins, hinter denen sich Nadja und Janina Bischoff (TSV MA) mit 1491 Pins einordneten. Gleiches taten Sandra Michel und Brigitte Gärtner (USC) auf Platz fünf mit 1478 Pins, Monika Prätorius und Angelika Koczor (BSV MA) mit 1471 Pins auf Platz sechs, die als letzte in Finalrunde einzogen.

Best of Three entscheidet

Das Viertelfinale, das Best of Three gespielt wurde, bestritten die Doppel auf den Rängen drei bis sechs. Auf die jeweiligen Sieger dieser Begegnungen warteten die Erst- und Zweitplatzierten der Zwischenrunde im Halbfinale. So trafen Prätorius und Koczor auf Heckmann und Hirsch Bischoff und Bischof auf Michel und Gärtner. Prätorius und Koczor benötigten drei Spiele um gegen Heckmann Hirsch mit 2:1 zu gewinnen, nach ebenfalls drei Spielen unterlagen Michel und Gärner gegen Bischoff und Bischoff mit 1:2.