Quellgebiet der Weichsel erkundet

Viernheim.Die bisher weiteste Strecke zu einem Wandergebiet hat die Interessengemeinschaft der Langstreckenläufer (IGL) Viernheim zurückgelegt. Nach etwa 1000 Kilometern erreichten die Fahrgemeinschaften die Gemeinde Brenna in den polnischen Beskiden, ein Gebirge im Dreiländereck Polen, Tschechien und Slowakei. Diese Region ist das Quellgebiet der Weichsel.

Die Anfahrt erfolgte über die Autobahnstrecken Dresden und Görlitz zunächst bis Breslau. Hier lernten die hessischen Gäste eine der schönsten Städte ihrer Reise kennen. Die Universität mit ihrer prachtvollen Aula, das Opernhaus, die Jahrhunderthalle, das Rathaus und der Dom sind heute Meilensteine der deutsch-polnischen Geschichte des Landes. Bei zwei Übernachtungen hatten die Viernheimer reichlich Gelegenheit, die Stadt kennenzulernen.

Dann führte die letzte Etappe der Fahrt in die Beskiden, zunächst in die Stadt Kattowitz mit dem großartigen Gebäude der Philharmonie. Wie man erfuhr, hat der Architekt dieses Prachtbaus auch die Hamburger Elbphilharmonie gebaut. Wichtige Informationen über die Entwicklung der Stadt vermittelt das Bergbau-Museum. Dann aber ging es weiter zum Quartier der Wanderreise, welches in dem Ort Brenna lag.

Nach der gastlichen Aufnahme genossen die Viernheimer Gäste die Vorzüge des Hotels mit seinen Freizeitanlagen. Hier waren sie gut aufgehoben. Die steinigen Wanderwege, die aufgrund der extremen Niederschläge in den Beskiden ausgetrockneten Bachbetten führen bis zu Höhen von circa 1100 Metern.

Besonders interessant war die Kammweg-Wanderung auf dem Czantoria Wielka (995 Meter), direkt auf der polnisch-tschechischen Grenze. Das Gebiet um Brenna ist auch ein sehr weiträumiges Skigebiet mit herrlichen Abfahrten.

Ausflug nach Krakau

Die Gruppe unterbrach einen Tag ihr Wanderprogramm für eine Fahrt nach Auschwitz. Alle waren von dieser Gedenkstätte, die an die Verbrechen des Holocaust erinnert, tief beeindruckt. Vor der Rückreise besuchten die Viernheimer Wanderer noch die Stadt Krakau, frühere polnische Residenz- und Krönungsstadt. Hier präsentiert Polen besondere Kostbarkeiten aus seiner Geschichte. Dazu zählen das Schloss, der Dom, die gotische Marienkirche mit dem Veit-Stoss-Altar, die Tuchhallen, das jüdische Viertel und die zahlreichen Renaissance-Paläste.

Bei der guten Organisation dieser Reise durch Barbara und Günther Nolte war es möglich, außer den Wanderungen auch viel über die Geschichte Polens zu erfahren und interessante Städte zu besuchen. Diese Bilanz konnten die Viernheimer IGL-Wanderer bei der weiten Heimfahrt ziehen. Im Namen aller Teilnehmer dankte die IGL-Vorsitzende Alice Martin dem Ehepaar Nolte für dieses eindrucksvolle Reise- und Wandererlebnis. H.T.

