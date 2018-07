Anzeige

Das Motto lautete: Fahr’ vorausschauend Rad. Denke immer daran, was könnten andere tun, ohne vorauszusetzen, der andere denkt genau so wie du. Beispielweise beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto, wo man sich fragen sollte, „macht er jetzt die Tür auf, wenn ich vorbeifahre“? Dann heißt es eben Sicherheitsabstand halten. Natürlich muss man sein Fahrzeug auch beherrschen. Das wurde im Familiensportpark West mit unterhaltsamen Übungen ausprobiert. Dabei stand der Spaß im Vordergrund. Am liebsten hätte sich ein Großteil der 16 Ferienspieler auf ihren Rädern gleich vom Hügel des Bikeparcours hinuntergestürzt, aber das wäre natürlich viel zu gefährlich gewesen. Bevor man auf sein Fahrrad steigt, gilt es viele Punkte zu beachten.

Natürlich sollte der Drahtesel verkehrstauglich sein, der Radler über die notwendigen Fähigkeiten verfügen und zum eigenen Schutz zumindest einen Helm tragen. Gerade bei Kindern sind immer wieder Nachlässigkeiten zu beobachten, obwohl diese Gruppe im Alltag besonders gefährdet ist. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.07.2018