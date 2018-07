Anzeige

Viernheim.Neben dem Singen im Chor schlummert in einigen Sängern des MGV 1846 auch noch eine andere Leidenschaft: das Radfahren. Nachdem im letzten Jahr am Inn entlang von Innsbruck bis Passau „geradelt“ wurde, führte die 13. Radtour des MGV entlang dem Radfernweg der Ems, von der Quelle der Ems bei Paderborn bis zur Mündung der Ems in die Nordsee bei Emden.

Oliver Keil hatte die Bahnfahrt nach Paderborn inklusive aller Fahrräder genauso gut organisiert wie die Unterkünfte während der einwöchigen Tour und die Heimfahrt von Emden. Otto Hofmann, Jens Heinen, Oliver Keil, Peter Menzel, Manfred Wolk, Helmut Heisch und Ottmar Gutperle starteten von Paderborn aus entlang der Pader.

Nach 25 Kilometern war die Quelle der Ems in Hövelhof erreicht. Eine Informationstafel wies daraufhin: 371 Kilometer würden es sein bis zur Mündung, zur Schlussetappe. Von Rheda-Wiedenbrück bis nach Telgte ging es am zweiten Radtag.