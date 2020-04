Radfahrer von Transporter erfasst

Viernheim.Zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer und einem Kleintransporter ist es am Montag gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße/Sandstraße gekommen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 62-jährige Fahrradfahrer aus Hemsbach auf der Mannheimer Straße in Richtung Mönchhofstraße unterwegs. In dieselbe Richtung fuhr auch der 31-jährige Fahrer des Sprinters. Als dieser nach rechts in die Sandstraße abbiegen wollte, übersah er den Radfahrer, der geradeaus weiterfahren wollte. Der 62-Jährige konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen, kollidierte mit dem Sprinter und kam zu Fall. Durch den Sturz zog er sich Schürfwunden zu. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. Den gesamten Sachschaden an Fahrrad und Transporter beziffert die Polizei mit rund 450 Euro. pol/cao

