Radfahrerin übersehen

Viernheim.Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3111 ist eine 51-jährige Radfahrerin am Montagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau aus Weinheim gegen 8.25 Uhr in Richtung Stadtmitte. Am Kreisel zwischen L 3111 und Friedrich-Ebert-Straße übersah eine 38-jährige Smart-Fahrerin aus Viernheim vor dem Abbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße die Radfahrerin vor ihr.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 51-Jährige und zog sich die schwerwiegenden Verletzungen zu. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde laut Pressemitteilung der Polizei ein Sachverständiger zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme wurde die Friedrich-Ebert-Straße zeitweise ab dem Kreisel einspurig gesperrt. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.09.2020