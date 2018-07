Anzeige

Nachdem am ersten Tag alle Kinder das Fahrradfahren gut gemacht hatten, konnte am zweiten Tag die Fahrradtour zum Karlstern gestartet werden. Mit den Rädern ging es durch den Wald zum Karlstern, am Wildgehege vorbei zum Spielplatz. Nachdem sich auf dem Spielplatz ausgetobt und der Vogelpark erkundet worden war, ging es mit den Fahrrädern zurück nach Viernheim. Im Familiensportpark durfte sich nochmals ausgepowert werden. Ebenso durfte das tägliche Eisessen nicht fehlen.

Museumsführung

Am dritten Tag wurde es „einfach tierisch“. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ging es nach Mannheim in das Reiss-Engelhorn-Museum (REM). Nach einer spannenden Führung über Tiger, Panda, Dinosaurier, Delfine und vieles mehr, durften die Kinder selbst kreativ werden. Vor den großen Leinwänden konnten die Kinder sich ihre eigene Geschichte ausdenken und mit den Tieren Fotos machen, welche überraschende 3D-Effekte erzielten. Am vorletzten Tag wurde es sportlich. Mit dem Fahrrad fuhren die KiSS-Kinder nach Hemsbach auf den Alla-Hopp-Spielplatz. Es wurde balanciert, geklettert, gerutscht und auf dem Wasserspielplatz ausgetobt. Nachdem es mit dem Fahrrad wieder zurück nach Viernheim ging, wurde die Jahnhalle unsicher gemacht.

Der letzte Tag führte die KiSS-Kinder nach Mannheim ins Boulder Island. Dort erwarteten sie schon die Klettertrainer. Nach einem kurzen Aufwärmspiel ging es an die Kletterwände. Bevor es hoch hinaus ging, musste zuerst einmal das Fallen geübt werden, da es beim Bouldern keine Sicherung gibt. Hierbei waren alle Kinder diszipliniert dabei und es konnte bald an den Wänden geklettert werden. Die Zeit verflog, und schon bald musste die Heimreise angetreten werden. Zum Abschluss wurde noch einmal gemeinsam in der Jahnhalle gespielt, bevor auch der letzte Tag der KiSS-Erlebniswoche zu Ende ging. Alle Kinder und KiSS-Betreuer erlebten fünf schöne und spannende Tage. red

