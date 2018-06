Anzeige

Viernheim.Zur Radwallfahrt nach Walldürn lädt die Pfarrei St.-Hildegard-St.-Michael ein. Zwei Gruppen starten am Samstag, 9. Juni, um 6.30 Uhr an der Michaelskirche. Erstes Etappenziel ist Amorbach, wo die Radfahrer die Fußwallfahrer an der Kapelle Amorsbrunn treffen. Anschließend geht es weiter nach Walldürn. Bei der 200 Kilometer langen Tour durch den Odenwald sind bis zu 2500 Höhenmeter zu bewältigen. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt Gemeindereferent Herbert Kohl unter der Telefonnummer 06204 / 60 11 515 oder per E-Mail an hkohl@sankt-himi.de entgegen. red