Räder selbst reparieren

viernheim.Am Samstag, 13. April, dreht sich im Treff im Bahnhof (TiB) alles um Reparaturen am Fahrrad. Um 14 Uhr beginnt ein Workshop im TiB in der Friedrich-EbertStraße 8a, in dem die Teilnehmer lernen, ihre Räder selbst instand zu setzen. Geleitet wird die Veranstaltung von Helmut Träger. Unterstützt wird der Workshop von Adriano Virga, dem Stadtteilbüro Ost und weiteren Mitgliedern von Kompass, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sowie dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC).

Fahrräder und Luftpumpen sind mitzubringen, Demoräder sind vor Ort vorhanden. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nötig bis 5. April bei der Kompass-Umweltberatung, Wasserstraße 20, oder unter der Rufnummer 06204/85 51. Auch per E-Mail ist die Anmeldung möglich unter umwelt-kompass@t-online.de. red

