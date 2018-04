Rainer Puisis gelingt drittes „perfektes Spiel“

Anzeige

Viernheim.Mit den beiden Vorläufen zu den Badischen Bowling Meisterschaften hat der letzte Meister-schaftswettbewerb der Saison auf Landesebene begonnen. Ausgetragen wurden die Vorläufe in zwei Startgruppen, die wechselseitig auf den Bahnen von Bowling World Mannheim und Felix Bowling Ludwigshafen spielten. Die Zahl der Teilnehmer war mit dreizehn Damen und vierzig Herren überschaubar. In beiden Vorläufen wurden jeweils sechs Spiele absolviert, in denen sich die acht Besten der Damen und die zwölf Besten der Herren für die Zwischenrunde qualifizierten.

In die Spielregeln wurde neu eingeführt, dass die Teilnehmer der Zwischenrunde ihre in den Vorläufen erzielten Pins nicht mitnehmen können. Somit entschieden nur die Ergebnisse der Zwischenrunde, welche der jeweils sechs besten Damen und Herren das Finale erreichten.

Im Wettbewerb der Damen war der USC nur von Martina Kolbeschlag und Susanne Reinhardt, bei den Herren von Rainer Puisis, Robert Schroth, Oliver Stamm, Uwe Kolbenschlag, Helmut Auer und Andreas Preiser vertreten.