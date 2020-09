Raja Neumann setzt sich durch

Viernheim.Beim Moret-Triathlon des VfL Münster im südhessischen Babenhausen erreichten die Athleten des TSV Amicitia Spitzenplätze. Raja Neumann kam als Erste und Sophia Stößer als Dritte der Gesamtwertung ins Ziel. Zudem wurde Silke Heidemann Dritte ihrer Altersklasse und Siebte in der Gesamtwertung.

Der 36. Moret-Triathlon, von Mitte Juni in den September verlegt, ist einer der wenigen Wettkämpfe, die trotz Corona stattfinden konnten. Die Verantwortlichen hatten es geschafft, Rennen über die Sprint-, olympische und Mittel-Distanz zu organisieren. Unter Corona-Bedingungen waren rund 330 Athleten am Start.

In der Altersklasse Jugend A gingen Raja Neumann und Sophia Stößer für den TSV Amicitia auf die Sprint-Distanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen). Mit ihrer starken Leistung beim Schwimmen (8:49 Minuten) konnte sich Raja Neumann einen komfortablen Vorsprung und damit einen guten Platz in der ersten Radgruppe, zusammen mit den männlichen Startern, ergattern. Sophia Stößer wechselte nach 9:50 Minuten aufs Rad. Beide Sportlerinnen fuhren ein gutes Rennen. Raja Neumann konnte ihre Führung auch beim Laufen behaupten und siegte nach 1:20:21 Stunden als beste weibliche Starterin aller Altersklassen. Wegen der geringen Zahl an Wettkämpfen fehlt den Triathleten die Routine im Wechselbereich. Auch Sophia Stößer hatte dabei Probleme. Dennoch erkämpfte sie sich mit einer Zeit von 1:25:34 Stunden den dritten Platz in der Gesamtwertung. Über die olympische Distanz (1,5 Kilometer, 40 Kilometer, zehn Kilometer) kam Silke Heidemann in der Altersklasse AK 50 zu ihrem ersten und einzigen Wettkampf in dieser Saison. Nach einer soliden Schwimmleistung kam sie nach 20:02 Minuten aus dem Wasser und absolvierte die 40 Kilometer auf der flachen Radstrecke in 1:13:47 Stunden als Zweite ihrer Altersklasse.

Etwas Pech hatte Heidemann dann auf der Laufstrecke: Weil sie fehlgeleitet wurde, musste sie 1,5 Kilometer mehr laufen. Trotzdem war die Viernheimerin mit ihrer Zeit von 2:34:17 Stunden und mit Platz drei in der Altersklassenwertung zufrieden. Entscheidend sei, dass man endlich mal wieder einen „echten“ Wettkampf absolvieren konnte, war sich Silke Heidemann mit den Juniorinnen einig. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.09.2020