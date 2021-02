„Rampe für Rollstuhlfahrer zu steil“

Viernheim.„Sozial, nachhaltig, vielfältig“: So lautet das Motto, mit dem die Viernheimer SPD in die heiße Phase des Wahlkampfs geht. Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 14. März, entscheiden die Viernheimer über die künftige Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung. Auf ihre Ziele, beispielsweise die Barrierefreiheit, macht die Partei auf Plakaten aufmerksam. Zum Auftakt präsentierten die

...