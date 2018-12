Ranzen, Rucksäcke und Taschen für Kinder

Viernheim.„Der beste Schulranzen ist nicht eine Frage des Preises, sondern der Übereinstimmung von Form und Gestalt mit dem Körperbau des Kindes“, so die Maxime bei Lassners Schulzeit. Das Spezialgeschäft hat in der Bürgermeister-Neff-Straße 3 seine dritte hessische Filiale eröffnet und bietet alles, was ein Schüler früher oder später braucht. Dazu zählen natürlich in erster Linie Ranzen, Rucksäcke und Taschen, aber auch diverse Utensilien für den Unterricht. Auf 400 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es eine große Auswahl an Markenartikeln. Um letztendlich das richtige Produkt zu finden, nehmen sich die Mitarbeiter bei einer intensiven und ausführlichen Fachberatung viel Zeit für die Kunden. „Wenn ein Schulranzen angeschafft wird kommt oft die ganze Familie, denen wir mit Rat und Tat zur Seite stehen. So kann eine Beratung auch mal gut eine Stunde dauern“ verrät Firmenchef Klaus Lassner.

Schulranzen sollten möglichst gut zum Rücken des Kindes passen. Je kleiner die Kinder sind, umso weicher und empfindlicher ist das Knochenskelett. Deshalb soll man insbesondere beim Schulranzen auf eine bestmögliche Passform achten. Bei Lassner Schulzeit ist man auf fachgerechte Anproben spezialisiert.

Die Produktpalette ist an die Wünsche der Kunden angepasst. „Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass wir mit unserem Konzept richtig liegen. Wir sehen unsere Aufgabe als Berufung und nicht nur als Job“, freut sich Lassner über das Lob.

Im Sortiment finden sich Kindergartentaschen und Rucksäcke, Schulranzen, Trinkflaschen, Brotdosen, Zuckertüten, Lernspiele, Lernhefte, Rucksäcke für den Schulwechsel, das Studium, die Freizeit und den Beruf. Außerdem gibt es für den Schulbedarf Hefte, Füllfederhalter, Farbkästen, Buntstifte und vieles mehr. Dazu kommen Geschenkartikel, hochwertige Schreibgeräte, Portemonnaies, Schweizer Taschenmesser und Spielwaren. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018