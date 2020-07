Rat nach der Trennung

Viernheim.Der Gesprächskreis „Trennung-Scheidung-Neubeginn“ des Gleichstellungsbüros beginnt am Mittwoch, 22. Juli, um 17 Uhr in der Cafeteria der Kulturscheune (Wasserstraße 20). Die Leitung haben die Rechtsanwältin Patricia Neff und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich. Dabei sollen unter anderem folgende Fragen geklärt werden: Was wird mit dem Sorgerecht? Wie sieht es finanziell aus? Welche Regelungen treffen zu? Das Angebot richtet sich an Getrenntlebende oder Geschiedene und an Menschen, die eine Trennung in Erwägung ziehen. Der Gesprächskreis findet laut einer Pressemitteilung „in einer vertraulichen Atmosphäre“ statt. Aufgrund der coronabedingten Abstandsregeln ist eine Anmeldung bis Montag, 20. Juli, 12 Uhr, notwendig.

Weitere Informationen gibt es per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de oder unter Telefon 06204/98 83 64 sowie auf viernheim.de. red

