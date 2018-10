Rathaus-Galerie erstrahlt in Orange

Viernheim.Die aktuelle Ausstellung in der Rathaus-Galerie wird von der Farbe Orange bestimmt. Zwölf Künstler aus dem Kunstkreis Laudenbach hatten sich ein besonderes Thema ausgesucht und entsprechende Werke geschaffen. Neben mehreren Gemälden und Fotografien sind bis zum 20. November auch Skulpturen zu sehen.

Klaus-Dieter Stöppel, Leiter des Kulturamts und der Volkshochschule, war bei seiner Begrüßung erfreut, eine Ausstellung mit so vielen Künstlern eröffnen zu dürfen: „Die Farbe Orange ist ein spannendes Thema, was man auch an der Vielfalt der Werke feststellen kann.“ Die Einführung in die Thematik der Ausstellung und die Arbeiten der Künstler übernahm Caroline Messelhäußer. „Orange passt vielleicht nicht zu den aktuellen Temperaturen, man sieht aber deutlich die zahlreichen Nuancen, die diese Farbe ermöglicht. Orange ist längst nicht mehr eine Mischung aus Rot und Gelb, sondern hat auch in der Kunstwelt eine Eigenständigkeit erreicht.“ Schon die alten Meister hätten diese Farbe gekonnt einzusetzen gewusst, sagte Messelhäußer. „Man spricht Orange auch besondere Wirkungen zu, wie appetitanregend zu sein und müdigkeitsvertreibend. Die Farbe steht für Liebe und Sinnlichkeit“, so die Beschreibung der Kunstkritikerin.

„Wir suchen uns immer gemeinsame Themen aus, zu denen die Künstler entsprechende Werke fertigen. Diesmal haben wir uns auf Orange als roten Faden geeinigt“, verriet die Vereinsvorsitzende Edith Stockmann, wie die Ausstellung zustande kam. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgte der Laudenbacher Gitarrist Jens Fiebiger.

Der Kunstkreis Laudenbach besteht seit 25 Jahren und bemüht sich stets, interessante Ausstellungen in die Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis zu holen, organisiert Kunstfahrten und präsentiert die Werke eigener Künstler. Der Kunstkreis hat zurzeit 20 Mitglieder mit unterschiedlichen Ambitionen, Ideen und Techniken. Entsprechend groß ist die künstlerische Bandbreite bei der Viernheimer Ausstellung. „Die Farbe Orange“ wird auf ganz verschiedene Art behandelt und vorgestellt. Es sind Keramiken zu sehen, aber auch abstrakte und gegenständliche Acryl-Arbeiten, Fotografien und Seidenaquarelle. JR

